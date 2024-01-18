Чем кормить птиц в городе зимой?

Фото: Фарит Муратов

О том, что стоит положить в кормушку, корреспондент «КВ» побеседовал с доктором биологических наук, профессором, заведующим кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ Ильгизаром Рахимовым.

- Ильгизар Ильясович, какие птицы характерны для нашей республики?

- Территория Татарстана располагается в переходной зоне, своего рода перекрестке, где сходятся широколиственные леса, тайга и открытые ландшафты лесостепи. Все это придает особое разнообразие нашей орнитофауне, она значительно богаче, чем у соседей. Только на территории Казани встречается около 200 видов птиц. Конечно, не все из них приметны для глаз, но при желании можно увидеть очень многих, проявив терпение и наблюдательность.

- Изменения климата повлияли на численность птиц и их образ жизни?

- Изменения, несомненно, есть, но связаны они не столько с климатом, сколько с увеличением размеров и населения городов. Птицы невольно оказываются встроены в эти процессы, они проявляют гибкость и приспосабливаются к совершенно несвойственным для них условиям, таким как практически круглосуточная освещенность и шум от транспорта. На самом деле птицы извлекают преимущества даже из таких обстоятельств. Во-первых, им значительно легче находить пропитание в городах. Во-вторых, здесь гораздо меньше активных хищников. Впрочем, и хищные птицы стали тянуться в города, причем встретить их можно не только в парках и на окраинах. Недавно мне прислали кадры, как ястреб поймал свою жертву прямо на проезжей части в районе Горок.

- А как человек повлиял на пищевые привычки пернатых?

- Большинство городских птиц, таких как воробьи и голуби, давно научились добывать еду из мусорок. На городской свалке в Казани промышляют и вороны, и галки, и даже чайки. А недавно у нас был замечен за охотой орлан-белохвост!

- В городе перестали замерзать многие водоемы...

- Около 20 лет назад мы впервые увидели уток, оставшихся зимовать на озере Кабан, тогда это было событие экстраординарное. Сейчас в Казани на зиму остается несколько тысяч уток, и это не отдельные больные птицы. Теплые стоки не дают водоемам полностью замерзать, благодаря чему утки могут найти пропитание и укрыться от хищников. К тому же горожане активно подкармливают их, что весьма милосердно и благородно.

- Трудно ли птицам выживать в морозы?

- Температура тела у птицы выше, чем у человека, - в среднем 42 градуса. Даже в морозы она может замерзнуть, только если совсем голодная и худая. В случае дефицита пищи те же утки просто встанут на крыло и вскоре будут в районе Саратовской области. Но их и здесь все устраивает.

- Чем можно подкармливать птиц?

- Пожалуй, лучше начну с того, чем нельзя. Организм птиц плохо выводит соли, поэтому соленая пища для них вредна. Не стоит им давать и сладкое. Большинство птиц предпочитает корма растительного происхождения, поэтому все, что связано с зерном и мукой, им подойдет.

- Правда ли, что уток нельзя кормить свежим хлебом?

- Понятия не имею, откуда взялся этот миф. Уже лет 10 его транслируют в СМИ, но это неправда. Уток массово кормят хлебом, и ни разу мы не видели, чтобы после этого птица умерла. Правда, возникают и анекдотические ситуации. Помню, как-то раз я участвовал в съемках сюжета на Булаке. Подходит ко мне одна дама и заявляет, что утки зажрались, потому что отказываются есть свежий торт. Пришлось объяснять, что крем они есть не станут. Животные, в отличие от людей, обычно не едят то, что им может навредить.

- А что лучше положить в кормушку для других птиц?

- Птицы в городе довольно успешно находят корм, но кормушки им здорово облегчают жизнь. Например, синицы - насекомоядные птицы. Зимой им приходится добывать личинок и куколок из-под коры. Клювик у них остренький, но дело это все равно непростое. Поэтому синицы любят соседствовать с дятлами, которые долбят кору вместо них. Эти птицы не утратили возможности закрывать свои потребности естественным способом, но с удовольствием посещают кормушки. Синицы предпочитают несоленые и нежареные семечки подсолнуха. Полезным лакомством для них станет и шкурка с остатками свиного сала. Для всех прочих подойдут семечки и практически любая крупа, предпочтительно пшеничная или ржаная. Птицы не едят рис, а еще не очень любят гречку.

- Правда ли, что пернатые очень чувствительно относятся к ситуациям, когда кормушки забрасывают?

- Нет, птицы пластичны по своей натуре. Если кормушку забросить, то они отправятся искать пищу в другом месте, например, начнут объедать сережки у березы.

- В этом году в Казани можно увидеть снегирей...

- Снегири наши края посещают, так сказать, проездом. Кочуя с севера, останавливаются и подъедают рябину и другие ягоды. Соответственно, в Татарстане они обычно бывают в декабре и феврале, когда возвращаются к месту размножения. Зерно из кормушек снегири едят редко, предпочитая ягоды, ими и нужно подкармливать. Со стороны может показаться, что к пище они относятся расточительно: большая часть ягод осыпается в снег. Но на самом деле снегири так делают своеобразные запасы. Обратный путь они проделают, когда снег уже подтает, а сохранившиеся ягоды снова окажутся на поверхности.