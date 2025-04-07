Чем опасна «передозировка» водой: предупреждение врача

Чрезмерное употребление жидкости (более 4–5 литров в день) может привести к гипонатриемии – опасному снижению уровня натрия в крови из-за вымывания электролитов. Об этом рассказала терапевт Видновской больницы Ольга Семенова, пишет РИА Новости.

Симптомы гипонатриемии:

тошнота

судороги

спутанность сознания

У людей с хроническими болезнями почек, сердца или эндокринными нарушениями (гипотиреоз, проблемы с антидиуретическим гормоном) избыток воды вызывает отеки и ухудшение состояния, так как жидкость хуже выводится.

Однако врач уточняет: здоровые почки способны фильтровать до литра воды в час, поэтому «передозировка» маловероятна, если не пить залпом. Главное – соблюдать умеренность.