Чем порадуют казанские парки в новогодние каникулы

Об этом, а также о других мероприятиях, которые будут организованы в праздничные дни в казанских парках и скверах, рассказали в ходе пресс-конференции заместитель начальника управления культуры исполкома Казани Эмиль Мустафин и руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

В столице республики к праздникам украсили 26 общественных пространств, а календарь событий в них включает 161 мероприятие. Подробное расписание (с уточненной информацией) можно найти на сайте мэрии, также был напечатан тираж бесплатной газеты, которая распространяется в парках города.

Стоит отметить, что теплая погода не дала возможности вовремя открыть каток в парке «Черное озеро». Однако Айгуль Латыпова выразила надежду, что к 31 декабря удастся его подготовить. Доступ на каток будет бесплатным, в парке работает прокат коньков.

С 1 по 3 января в городе пройдут выступления московского уличного кукольного театра «Морэс». В первый день года увидеть их можно будет на улице Баумана (15.00) и на бульваре «Белые цветы» (19.00). 2 января артисты выступят в Горкинско-Ометьевском лесу (15.00) и в парке на улице Мира (19.00), 3 января - в парке ЖК «Салават Купере» (15.00) и в парке «Крылья Советов» (19.00).

Атмосфера ретродискотеки ожидает всех гостей парка «Крылья Советов», где 1 января пройдет концерт «Голубой огонек», начало - в 18.00. Еще одно теплое и ностальгическое мероприятие в атмосфере горнолыжного курорта пройдет 4 января - казанцев приглашают к 14.00 на «Вечеринку в болоньевых штанишках» у центра семьи «Казан». В программе - выступления диджеев, новогодние предсказания от таролога, для желающих будут организованы интерактивная зона с VR-очками, соревнования по экстремальным видам спорта, фотозона.

Семейный фестиваль зимних забав пройдет 6 января с 10.00 до 15.00 в парке Горького. Гостей события ожидают полоса препятствий, футбол в валенках, турнир по снежкам и мастер-класс по строительству чума.

Любителям юмора стоит посетить стендап-вечер на татарском языке, который состоится 6 января в Горкинско-Ометьевском лесу, начало - в 18.00. Там же днем позже в 11.00 пройдут гонки радиоуправляемых машинок.

На озере Комсомольском в Дербышках 6 января в 12.00 будет организован праздник закаливания. К участию в заплыве приглашаются все желающие, гостей мероприятия ожидает баня-бочка, а также фотозона.

Со 2 по 5 января в общественных местах города можно будет увидеть Дракона, который будет передвигаться в фургоне Деда Мороза.

- Фургон будет ездить по улицам Казани и останавливаться в различных общественных пространствах, чтобы дарить новогоднее настроение жителям, играть, раздавать подарки, - объяснил Эмиль Мустафин. - Есть задание казанцам - поймать Дракона и сфотографироваться с ним. Самая интересная фотография будет отмечена подарком.

По словам чиновника, расписание передвижения фургона можно будет узнать в Telegram-канале «Культура Казани».