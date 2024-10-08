Чемезов: МСЗ позволит достичь «нулевого захоронения» отходов в Казани

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью идет полным ходом. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью для издания «Российская газета» заявил, что предприятие позволит достичь «нулевого захоронения» отходов в регионе.

По словам Чемезова, «РТ-Инвест», входящая в структуру «Ростеха», с 2018 года активно инвестирует в отрасль обращения с отходами. В Москве и Татарстане уже работают четыре крупных комплекса по переработке отходов, построенных компанией.

«Сейчас продолжаем строить пять заводов энергетической утилизации отходов, – сообщил Чемезов. – Запуск этих производств позволит ежегодно перерабатывать в электрическую энергию более трех млн тонн отходов».

Глава «Ростеха» подчеркнул, что новые заводы соответствуют самым строгим экологическим стандартам. «Мы считаем, что в результате это поможет на 50% сократить захоронения отходов в Московском регионе и достичь «нулевого захоронения» в Казани», – резюмировал он.