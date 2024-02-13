Чемпионат профессионального мастерства помогает найти кадры для промышленности Татарстана

Участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» помогает обеспечить предприятия оборонно-промышленного комплекса кадрами, а самим молодым людям найти высокооплачиваемую работу, рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

Главная задача организаторов регионального этапа заключается в том, чтобы максимальное количество участников прошло через предприятия и организации. Часто во время учебы студенты приходят на практику и получают приглашение на работу.

В прошлом году почти тысяча предприятий и организаций Татарстана участовали в приеме участников чемпионата, ими было предоставлено более тысячи вакансий и стажировок на предприятиях — вертолетном, авиационном и радиоэлектронном заводах.