Центр бокса и настольного тенниса в Казани отремонтируют к лету этого года

Ожидается, что в центре бокса и настольного тенниса города Казани проведут капитальный ремонт, запланированный к периоду проведения игр БРИКС в столице Татарстана. Спортивный объект расположен в Азино.

После капремонта он сможет принимать до 5 тысяч взрослых и юных спортсменов, начиная с возраста в 5 лет. В центре оборудуют большой зал с трибунами на 1,8 тысяч мест, шесть рингов, около 30 теннисных столов, тренажерный и тренировочные залы для занятий дзюдо и тхэквондо, два хореографических зала и комнаты отдыха для спортсменов и тренеров.