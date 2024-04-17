Центр бокса и настольного тенниса в Казани отремонтируют к лету этого года

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Город
17 апреля 2024  08:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Ожидается, что в центре бокса и настольного тенниса города Казани проведут капитальный ремонт, запланированный к периоду проведения игр БРИКС в столице Татарстана. Спортивный объект расположен в Азино.

После капремонта он сможет принимать до 5 тысяч взрослых и юных спортсменов, начиная с возраста в 5 лет. В центре оборудуют большой зал с трибунами на 1,8 тысяч мест, шесть рингов, около 30 теннисных столов, тренажерный и тренировочные залы для занятий дзюдо и тхэквондо, два хореографических зала и комнаты отдыха для спортсменов и тренеров.

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