Центр детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина» открылся в республике

Это уникальный проект для малых городов страны.

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Республика
25 декабря 2023  15:41
Автор:
Дмитрий Смирнов

Центр будет ориентирован на следующие направления для молодых – «Индустрия 4.0», инженерного и научного творчества, IT и креативных технологий.

«Менделеевская долина» – это не обычные кружки и секции по интересам. Это нечто большее. На этой площадке собраны современные лаборатории по автомоделированию, авиамоделированию, судомоделированию, научная лаборатория по химии и гидропонике, лаборатория виртуальной реальности, лаборатория вкуса, дронрейсинг, роботехника, студия звукозаписи, мультстудия, студия для нейрогимнастики. На базе Центра будет проходить подготовка одаренных детей к олимпиадам, конкурсам в Малой академии наук. 

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов так высказался о новом центре: «Чтобы стать ученым, надо уметь исследовать, уметь не только книги читать, но что-то создавать своими руками. А здесь созданы все условия».
«Не каждый район может похвастаться помещением в 1 000 квадратных метров для детей. Ребенок, попадая сюда из традиционной классической системы образования, может творчески раскрыться. Это мутиплатформенность - дети могут заниматься мультипликацией, робототехникой, программированием, звукозаписью, IT», – добавил министр цифрового развития государственного управления РТ Айрат Хайруллин. 

«Менделеевская Долина» - это копия детского ИТ-парка в казанском технопарке имени Башира Рамеева. Центр был создан благодаря поддержке химического комплекса «Аммоний», который выделил 70 млн рублей на ремонт помещения, приобретение передового оборудования и покупку мебели. 

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