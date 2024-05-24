Центр Казани перекроют из-за съёмок российского фильма

В центре Казани временно ограничат движение транспорта по ряду улиц для съемок фильма «Не подведи меня» — этот фильм посвящен победе мужской волейбольной сборной России на Олимпиаде-2012 и главному тренеру Владимиру Алекно, которого сыграет Денис Шведов. Снимается в киноработы также Кристина Асмус.

Казанцам рекомендуется учитывать изменения и планировать маршруты заранее. Вот, какие дороги будут закрыты: