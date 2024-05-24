Центр Казани перекроют из-за съёмок российского фильма

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Город
24 мая 2024  08:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В центре Казани временно ограничат движение транспорта по ряду улиц для съемок фильма «Не подведи меня» — этот фильм посвящен победе мужской волейбольной сборной России на Олимпиаде-2012 и главному тренеру Владимиру Алекно, которого сыграет Денис Шведов. Снимается в киноработы также Кристина Асмус.

Казанцам рекомендуется учитывать изменения и планировать маршруты заранее. Вот, какие дороги будут закрыты:

  • С 5:00 24 мая до 5:00 26 мая – парковка Министерства сельского хозяйства РТ.
  • С 20:00 24 мая до 5:00 25 мая – Кремлевская дамба и прилегающие участки.
  • С 21:00 25 мая до 5:00 26 мая – улицы Батурина, Федосеевская, Большая Красная и прилегающие.
  • С 18:00 26 мая до 5:00 27 мая – улицы Кремлевская, Чернышевского и прилегающие.
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