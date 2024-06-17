Центр Казани перекроют во время проведения Всероссийской детской фольклориады

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Город
17 июня 2024  11:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии Всероссийской детской фольклориады, которая стартует в Казани в предстоящую среду, 19 июня, городские власти вводят временные ограничения движения и парковки транспортных средств на некоторых центральных улицах.

Ограничения будут действовать 20 июня с 09:00 до 16:00 на следующих участках:

  • ул. Кремлевская (от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая)
  • Ивановский спуск (от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной)

Ограничение не распространяется на транспортные средства организаторов мероприятий со специальными пропусками.

Ранее мы писали, что фольклориада пройдет в Казани с 19 по 23 июня. Фестиваль объединит более тысячи детей в возрасте от 10 до 18 лет из всех регионов страны. Детская фольклориада запланирована наряду с церемонией закрытия Игр БРИКС и празднованием Сабантуя.

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