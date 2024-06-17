Центр Казани перекроют во время проведения Всероссийской детской фольклориады

В преддверии Всероссийской детской фольклориады, которая стартует в Казани в предстоящую среду, 19 июня, городские власти вводят временные ограничения движения и парковки транспортных средств на некоторых центральных улицах.

Ограничения будут действовать 20 июня с 09:00 до 16:00 на следующих участках:

ул. Кремлевская (от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая)

Ивановский спуск (от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной)

Ограничение не распространяется на транспортные средства организаторов мероприятий со специальными пропусками.

Ранее мы писали, что фольклориада пройдет в Казани с 19 по 23 июня. Фестиваль объединит более тысячи детей в возрасте от 10 до 18 лет из всех регионов страны. Детская фольклориада запланирована наряду с церемонией закрытия Игр БРИКС и празднованием Сабантуя.