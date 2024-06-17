Центр Казани перекроют во время проведения Всероссийской детской фольклориады

В преддверии Всероссийской детской фольклориады, которая стартует в Казани в предстоящую среду, 19 июня, городские власти вводят временные ограничения движения и парковки транспортных средств на некоторых центральных улицах.
Ограничения будут действовать 20 июня с 09:00 до 16:00 на следующих участках:
- ул. Кремлевская (от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая)
- Ивановский спуск (от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной)
Ограничение не распространяется на транспортные средства организаторов мероприятий со специальными пропусками.
Ранее мы писали, что фольклориада пройдет в Казани с 19 по 23 июня. Фестиваль объединит более тысячи детей в возрасте от 10 до 18 лет из всех регионов страны. Детская фольклориада запланирована наряду с церемонией закрытия Игр БРИКС и празднованием Сабантуя.