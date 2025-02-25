Центр Казани перекрыли для съемок фильма «Айда»

news_top_970_100
Город
25 февраля 2025  08:49

В связи со съемками фильма «Айда» сегодня, 25 февраля 2025 года, в центре Казани до 18:00 введены временные ограничения движения транспорта.

Перекрытия коснулись следующих улиц: Кремлёвская (от Университетской до площади 1 Мая), Чернышевского, Джалиля, Кави Наджми (все – от Профсоюзной до Дзержинского), Астрономическая, Лобачевского, Университетская (все – от Профсоюзной до Кремлёвской) и Профессора Нужина (от Пушкинской до Кремлёвской).

По данным «Яндекс.Карт», дорожная ситуация в городе оценивается в 8 баллов. Автомобилистам рекомендуется учитывать ограничения при планировании маршрутов, о чем активно сообщают местные жители в социальных сетях, делясь кадрами перекрытых улиц. Пробки образовались с самого утра.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский ГосНИИХП попал под санкции Великобритании в рамках расширенного пакета
Временные ограничения движения в Казани вызвали серьезные заторы
М-12 «Восток»: Хуснуллин оценил ход строительства трассы до Екатеринбурга
В Челнах состоялась торжественная церемония запуска сетевого газа в частные дома
Антон Алиханов посетит Татарстан для обсуждения развития промышленности и автокомпонентов
Центр Казани перекрыли для съемок фильма «Айда»
Курсы доллара и евро на 25 февраля
Как правильно есть блины на Масленицу: советы диетолога