Центр «Мой бизнес» обучит предпринимателей работе на маркетплейсах

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Республика
18 марта 2024  11:41
Автор:
Эндже Гарафиева

На выбор предложат обучение по работе на 4 площадках для самозанятых и предпринимателей республики, сообщает Министерство экономики Татарстана. Это Wildberries, Ozon, KazanExpress (Магнит.Маркет) и Яндекс.Маркет онлайн.

Услугу центр «Мой бизнес» окажет бесплатно по предварительной регистрации на сайте https://мсп.рф/. Реализуется обучение по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Эксперты расскажут о SEO-оптимизации карточки товара, создании карточек товаров, трендах онлайн-торговли в России и познакомят с площадками, 

В конце обучения пройдет итоговая аттестация и выдача удостоверения.

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