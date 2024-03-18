Центр «Мой бизнес» обучит предпринимателей работе на маркетплейсах

На выбор предложат обучение по работе на 4 площадках для самозанятых и предпринимателей республики, сообщает Министерство экономики Татарстана. Это Wildberries, Ozon, KazanExpress (Магнит.Маркет) и Яндекс.Маркет онлайн.

Услугу центр «Мой бизнес» окажет бесплатно по предварительной регистрации на сайте https://мсп.рф/. Реализуется обучение по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Эксперты расскажут о SEO-оптимизации карточки товара, создании карточек товаров, трендах онлайн-торговли в России и познакомят с площадками,

В конце обучения пройдет итоговая аттестация и выдача удостоверения.