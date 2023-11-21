Центр семьи «Казан» окрасят в цвета Всемирного фестиваля молодежи

Кроме того, ролик, посвященный 100 дням до старта Всемирного фестиваля молодежи, транслируется на медиаэкране «Ак Барс арены» весь день.

Открытие конкурса «Лидер XXI века» сегодня в Казани также сопровождается особым вниманием к фестивалю.

Более 500 лидеров активистов детских и молодежных общественных объединений из 65 регионов России, а также 89 сопровождающих и более 30 экспертов и спикеров принимают участие в нем.

Собеседования на позицию делегатов от Татарстана продолжаются в региональном центре фестиваля на базе ДК Химиков в Казани. Претенденты должны заполнить онлайн-заявку, пройти тест и рассказать о себе экспертам, а затем записать онлайн-визитку. В результате отборочных этапов 250 делегатов и 120 волонтеров будут представлять республику на фестивале.