Центр семьи «Казан» окрасят в цвета Всемирного фестиваля молодежи

С 1 по 7 марта пройдет Всемирный день молодежи в Сочи. Сегодня, за сто дней до этого события, Центр семьи «Казан» окрасили в цвета фестиваля: жёлтый, зелёный и розовый. Праздничная иллюминация будет работать до часу ночи 22 ноября.

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Республика
21 ноября 2023  16:30
Автор:
Владислав Косолапкин

Кроме того, ролик, посвященный 100 дням до старта Всемирного фестиваля молодежи, транслируется на медиаэкране «Ак Барс арены» весь день.

Открытие конкурса «Лидер XXI века» сегодня в Казани также сопровождается особым вниманием к фестивалю.

Более 500 лидеров активистов детских и молодежных общественных объединений из 65 регионов России, а также 89 сопровождающих и более 30 экспертов и спикеров принимают участие в нем.

Собеседования на позицию делегатов от Татарстана продолжаются в региональном центре фестиваля на базе ДК Химиков в Казани. Претенденты должны заполнить онлайн-заявку, пройти тест и рассказать о себе экспертам, а затем записать онлайн-визитку. В результате отборочных этапов 250 делегатов и 120 волонтеров будут представлять республику на фестивале.

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