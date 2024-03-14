Центризбирком РТ огласил итоги заявочной кампании «Мобильного избирателя»

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Республика
14 марта 2024  15:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане 110 тысяч избирателей проголосуют на избирательном участке, который сами для себя выбрали в приложении «Мобильный избиратель». Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сказал, что это показатель высокой потребности подобных сервисов.

Таким образом татарстанцы ответственно подошли к планированию голосования - а это, по словам Кондратьева, подчеркивает гражданскую активность.

Возможность выбора участков закрылась 11 марта. До этого была возможной при подаче заявления через госуслуги и в офисах МФЦ.

В целом, в России чаще всего выбирали именно участки в нашей республике, а также в столице страны - Москве.

Пока продолжается прием заявлений на дому. С завтрашнего дня избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Найти свой участок можно по ссылке.

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