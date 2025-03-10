Цены на картофель в Татарстане выросли более чем на 5% за неделю

В период с 24 февраля по 3 марта 2025 года жители Республики Татарстан столкнулись с заметным ростом цен на картофель. По данным Татарстанстата, стоимость этого овоща увеличилась более чем на 5%.

Помимо картофеля, подорожание затронуло и другие овощные культуры: морковь прибавила в цене 4%, свекла – 3%, а помидоры – 2,6%. Однако огурцы, напротив, стали более доступными, их стоимость снизилась почти на 6%. Среди фруктов наиболее ощутимо подорожали бананы, цена на которые выросла на 2,4%.

Стоит отметить, что на некоторые продукты питания наблюдалось незначительное снижение цен, не превышающее 1%. В этот список вошли такие товары, как вареная колбаса, сосиски, куриные яйца и рис.