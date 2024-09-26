Цены на топливо в Татарстане растут быстрее, чем в других регионах

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Республика
26 сентября 2024  08:01
Автор:
Эндже Гарафиева

За последнюю неделю стоимость топлива в республике выросла в разы быстрее, чем в среднем по России, взлетев на вершину рейтинга подорожания.

Согласно данным Росстата, с 17 по 23 сентября бензин в Татарстане подорожал на рекордные 1,1%, тогда как в среднем по стране рост составил всего 0,2%. Больше всего в республике выросла стоимость премиальных марок бензина – на 0,9% (68 копеек). Не отстают и другие виды топлива. Цена на АИ-95 поднялась на 55 копеек, АИ-92 и дизельное топливо подорожали более чем на 60 копеек.

В то время как жители Татарстана все чаще задумываются об экономии на топливе, в некоторых регионах России цены на бензин, наоборот, снизились. Например, в Костромской области зафиксировано падение цен на 0,8%.

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