Цены на жилье в Казани перестали расти

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Город
10 февраля 2025  09:15

Аналитики отмечают стабилизацию цен на вторичном рынке недвижимости в ряде крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. В некоторых регионах наблюдается даже снижение стоимости квадратного метра.

Компания «Этажи» представила статистику, свидетельствующую о прекращении роста цен на вторичное жилье в ряде регионов страны. Стабильные цены зафиксированы не только в Казани, но и в таких крупных городах, как Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Омск и Санкт-Петербург. По данным «Известий», в Уфе недавно было зафиксировано даже снижение цен.

Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов связывает эту тенденцию с переломным моментом на рынке. В условиях конкуренции продавцы вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей. По данным аналитиков, наибольшим спросом в январе пользовались квартиры в Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах, средняя стоимость которых составила чуть более 181 тысячи рублей.

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