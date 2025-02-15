Цены в Татарстане: Масло дорожает, яйца дешевеют, а овощи растут в цене

В период с 3 по 10 февраля в Татарстане зафиксировано изменение цен на ряд продуктов питания. Согласно данным Татарстанстата, ощутимее всего подорожало сливочное масло, прибавив около 10 рублей за килограмм и достигнув отметки в 1 032,38 рубля.

Среди мясной продукции стабильной осталась только цена на баранину (787,85 рубля за килограмм). Говядина, свинина и курица незначительно подорожали, достигнув 582,56 рубля, 336,37 рубля и 206,35 рубля соответственно. Сосиски стали дороже на 7 рублей (447,05 рубля), в то время как полукопченая колбаса подешевела (595,04 рубля).

Молочная продукция демонстрирует смешанную динамику: творог и молоко подорожали, а сметана стала немного доступнее. Десяток куриных яиц, напротив, подешевел на 54 копейки и теперь стоит 101,02 рубля.

В категории овощей наблюдается рост цен на огурцы, помидоры и лук, в то время как свекла и морковь немного подешевели. Среди фруктов подорожали бананы.