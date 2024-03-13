Через две недели в Казани начнут распределять места в детских садах

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Город
13 марта 2024  17:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Укомплектование казанских детсадов начнётся 1 апреля, сообщает мэрия города. В зависимости от даты, указанной родителями в пункте заявления о начале посещения сада, будут распределяться места. 

Родителям также напоминают, что через госуслуги можно проверить статус своего заявления. Если на сайте указан статус «Направлен в ДОО», им нужно явиться в учреждение в течение 30 дней.

Ранее Ильсур Метшин анонсировал строительство трёх детских садов в столице Татарстана общей проектной мощностью на 600 дошколят, одну из площадок мэр даже посещал — это дошкольное учреждение в ЖК «Яратам».

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