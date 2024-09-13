20 новых «краснобусов» с кондиционерами и USB-зарядкой выедут на дороги Казани

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Город
13 сентября 2024  11:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казань прибыла партия из 20 новых автобусов, которые уже в ближайшие дни выйдут на линию.

Новые «краснобусы» прошли все необходимые технические проверки и получили распределение по маршрутам. Пассажиры смогут оценить преимущества современного транспорта уже 16 сентября.

Каждый автобус оснащен системой кондиционирования, специальными местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, эргономичными сиденьями с подлокотниками и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Предусмотрена розетка и у кондукторского места. Вместимость каждого автобуса – 29 пассажиров.

В настоящее время перед городскими властями стоит задача укомплектовать новые автобусы водителями. В столице Татарстана, как и во многих других регионах, наблюдается кадровый дефицит в этой сфере.

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20 новых «краснобусов» с кондиционерами и USB-зарядкой выедут на дороги Казани
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