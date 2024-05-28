Через пару месяцев на дороги Казани выйдут новые автобусы

Казань получит новые автобусы в третьем квартале этого года, а Набережные Челны — в четвертом квартале. Планируется, что перевозчики оформят льготный лизинг без первоначального взноса под 6% годовых через госкомпанию.

Годом ранее для Казани планировали закупить 253 новых автобуса и еще 90 для Челнов. Набережные Челны уже получили часть автобусов, однако Казань продолжает ожидать поставок. В 2023 году производственные мощности, включая КАМАЗ, оказались перегружены, что задержало поставки. Обновление автопарка Казани позволит вывести из эксплуатации автобусы старше 10 лет.

С начала года автопарк улучшили 12 автотранспортных предприятий в районах РТ. Республика оформила казначейский кредит на 1,4 млрд рублей для покупки 119 автобусов: 74 большого класса, 30 среднего и 15 малого.