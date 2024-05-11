Чествование трудовых династий из Татарстана прошло в центре Казани

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Город
11 мая 2024  19:13
Автор:
Эндже Гарафиева

На площади Тысячелетия прошло награждение трудовых династий Татарстана в рамках «Больших семейных выходных». Мероприятие состоялось в условиях плохой погоды, но участники собрались под зонтами.

Семьи чествовались за сохранение традиций, передающихся из поколения в поколение, и трудовую преемственность. Некоторые династии появились ещё задолго до Великой Отечественной войны, они работали на заводах Казани, помогая советским солдатам в обеспечении необходимого.

Например, в числе награждаемых была династия Ярцевых-Лозовых, их общий трудовой стаж превышает 900 лет.

Заместитель Премьер-министра РТ подчеркнула, что «Большие семейные выходные» являются не одноразовым проектом и будут организованы в разных муниципальных районах. В Татарстане проект пройдёт с мая по сентябрь. В рамках мероприятий будут организованы интерактивные программы, квесты и мастер-классы для семей с детьми.

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