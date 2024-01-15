Четверо мужчин предстанут перед судом в Татарстане по обвинению в совершении тяжких преступлений

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Республика
15 января 2024  13:37
Автор:
Виктория Осинина

По версии следствия, в период 2019-2022 годы обвиняемые совершили на территории Казани серию тяжких и особо тяжких преступлений. Так, осенью 2022 года трое обвиняемых угрожая 34-летнему предпринимателю применением насилия, под вымышленным предлогом требовали передачи им 3,5 млн рублей. В дальнейшем один из злоумышленников, угрожая предметом похожим на пистолет, напал на 22-летнего водителя потерпевшего, управлявшего принадлежащим тому автомобилем и насильно увез с собой, после чего отобрал автомобиль, который позже был продан. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и злоумышленники были задержаны.

Во время расследования уголовного дела установлено, что на протяжении 2022 года другой обвиняемый совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под предлогом дачи взяток различным должностным лицам за непривлечение к уголовной ответственности либо освобождение от наказания, получили от жителя Казани более 2 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, один из обвиняемых, действуя в составе организованной группы, арендовал площадки в 13 казанских барах, где установил 18 устройств для проведения азартных игр, замаскированных под терминалы приема платежей.

Уголовное дело направлено в Верховный суд РТ.

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