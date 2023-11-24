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Четверо татарстанцев осудят за вымогательство денег у подростка

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Республика
24 ноября 2023  08:41
Автор:
Виктория Осинина

Четверо татарстанцев 1994-2006 г.р. предстанут перед судом по обвинению в противоправных действиях в отношении подростка, сообщает СУ СКР по РТ. В зависимости от роли каждого они обвиняются в вымогательстве, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и самоуправстве.

По версии следствия, в декабре прошло года в Зеленодольске обвиняемые стали требовать у 13-летнего подростка 7,5 тыс. рублей. При этом его избивали и обещали расправиться с ним угрожая гвоздодером. Подросток смог убежать от вымогателей и закрыться в своей квартире, после чего сообщил родителям о произошедшем.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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