Четверть ВРП Татарстана - это вклад малого и среднего бизнеса

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

В республике зарегистрировано свыше 172 тыс. субъектов МСП. Наибольшее число предприятий занято торговлей (38%), строительством и логистикой (по 10% соответственно), обрабатывающим производством и научно-технической деятельностью (по 7%). Лучший рост показали ИТ-предприятия и гостиничный бизнес. В 2023 году крупные заказчики приобрели более 63% товаров и услуг у малых и средних предприятий через систему закупок на общую сумму более 31 млрд рублей.

Развитию МСП в Татарстане способствует реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», а также иные республиканские и федеральные меры поддержки. Республика успешно выполнила цели, поставленные в рамках нацпроекта в прошлом году.

Для улучшения бизнес-климата в регионе предпринимателям обеспечивается доступ к финансовым мерам поддержки, цифровизация сервисов, развиваются индустриально-промышленные парки.

В условиях роста ключевой ставки особенно актуален доступ бизнеса к недорогим кредитам. В этом году МСП все еще могут получить льготные займы, включая микрозаймы по ставке всего 2% годовых. Также малый и средний бизнес, занятый в реальном секторе экономики, может рассчитывать на лизинг с суммой финансирования до 15 млн рублей. В промышленных парках Татарстана работает 1,6 тыс. предприятий, в прошлом году их заполняемость составила 71,5%.

- Принято решение по финансированию в текущем году инженерной и транспортной инфраструктуры восьми промышленных парков муниципального уровня, недостаток которой является сдерживающим фактором для развития этих наших промышленных парков, - рассказал министр экономики РТ.

Бизнес-омбудсмен республики отметил, что в 2023 году в Татарстане вдвое сократилось количество обращений о защите прав предпринимателей, что говорит об улучшении бизнес-климата в регионе. Чаще всего обращения связаны с просьбами о разъяснении действующего законодательства (28%), жалобами на действие или бездействие органов власти (23%). Фарид Абдулганиев отметил, что количество жалоб заметно уменьшилось.

В рейтинге индекса административного давления за 2023 год Татарстан занял второе место среди регионов с наименьшим административным воздействием на бизнес. Годом ранее республика занимала четвертую строчку рейтинга.

Бизнес-омбудсмен отметил, что такие результаты стали возможны благодаря ставке на профилактические визиты к бизнесу в противовес проверкам и штрафам. Фарид Абдулганиев сравнил такие встречи с бесплатным бизнес-аудитом. В общей сложности в республике за год их было проведено 26,8 тыс.