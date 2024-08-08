Четыре человека пострадали в ДТП за сутки в Казани

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Город
8 августа 2024  08:07
Автор:
Эндже Гарафиева

За 7 августа в Казани зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Госавтоинспекции города.

Четыре человека пострадали. Основные причины ДТП: несоблюдение дистанции, небезопасное перестроение, начало движения без учета дорожной ситуации, выезд на встречную полосу.

Кроме того, за прошедшие сутки задержаны 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, выявлены 4 водителя, управлявшие автомобилем без прав. 6 человек доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

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