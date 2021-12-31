 Четыре экипажа «КАМАЗ-мастера» получили допуск на ралли-рейд «Дакар-2022»
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Четыре экипажа «КАМАЗ-мастера» получили допуск на ралли-рейд «Дакар-2022»

Экспертов особо заинтересовали машины КАМАЗ-435091 семейства К5 в обновленном дизайне.

Республика
31 декабря 2021  16:15
Автор:
Николай Лукоянов

Четыре экипажа «КАМАЗ-мастера» получили допуск на ралли-рейд «Дакар-2022», сообщает пресс-служба команды.

«Административные проверки для опытных участников настолько привычны, что проходят практически незаметно», – сообщили в пресс-службе.

Экспертов особо заинтересовали машины КАМАЗ-435091 семейства К5 в обновленном дизайне. Такой дизайн непривычен для болельщиков, поэтому так хорошо привлекает внимание.

44-й «Дакар» начнется в Хаиле 2 января и завершится в Джидде 14 января.

Стартовый подиум и пролог гонки пройдет 1 января.

 

 

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