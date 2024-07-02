Четыре обновленных стационара и новая суперполиклиника: что получит город в ближайшее время?

На «деловом понедельнике» в Казанском исполкоме первый доклад был посвящен кардинальному обновлению объектов здравоохранения города. Докладчик - замминистра здравоохранения РТ - начальник управления здравоохранения по Казани МЗ РТ Владимир Филатов, отметил, что в настоящий момент ведется капремонт сразу четырех больших медучреждений. Плюс в ближайшее время на окраине Казани построят новую поликлинику.

Так, сейчас ремонтируется городская клиническая больница №16 по адресу: ул. Гагарина, 121. Работы на этом объекте начались в 2022 году, а закончить их планируют в этом. Уже сделан ремонт терапевтического, гинекологического, гематологического, пульмонологического отделений, а также лор-отделения. Здесь продолжается работа по обновлению хирургического и реанимационного отделений.

Совсем рядом, по адресу: ул. Исаева, 5, находится госпиталь для ветеранов войн. И на этом объекте проходит активная фаза капремонта, который начался еще в 2020 году. На сегодня завершены работы во втором лечебном корпусе. Здесь отремонтированы и оснащены технологическим оборудованием отделения хирургии, реанимации, анестезиологии, сосудистого центра, реабилитации и терапии. Идет ремонт консультативной поликлиники и приемного отделения. Работы здесь будут продолжены и в следующем году - планируется обновить первый лечебный корпус площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров.

В следующем году планируется завершить обновление клинической больницы №2 на ул. Музыкальной, 13. Кардиологическое, терапевтическое и реабилитационное отделения уже отремонтированы. На очереди приемно-диагностическое, отделение реанимации и сосудистый центр.

Один из самых крупных ремонтируемых объектов общей площадью 11853 квадратных метра - городская клиническая больница №18. Работы здесь начались в прошлом году. И уже отремонтировали хирургическое, неврологическое, гинекологическое отделения, лор-отделение. Готов объект будет в следующем году.

Но это еще не все. Рядом началось строительство современного приемно-диагностического отделения Центральной городской клинической больницы №18, которое позволит увеличить на 70% число пациентов, получивших лечение, и внедрить новые виды врачебной помощи. На площади 4,3 тысячи квадратных метров разместятся приемный покой с зонами плановой и экстренной помощи, реанимация, сосудистый центр, диагностическое и операционное отделения.

Где откроется самая большая в Казани поликлиника? Она появится уже в этом году в микрорайоне «Салават Купере». Ее общая площадь составит 11,8 тысячи квадратных метров. Одно здание поделят взрослая и детская поликлиники. Всего они будут рассчитаны на обслуживание порядка 60 тысяч человек. Кроме того, здесь разместятся женская консультация, травматологический пункт и филиал станции скорой медицинской помощи. Среди оборудования - три рентген-аппарата, флюорограф, маммограф, аппараты компьютерной томографии и ЭКГ, физиотерапевтическое оборудование и оборудование для нейрофизиологических исследований.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров напомнил, что только за последние годы в городе капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием порядка 100 медицинских учреждений, а также построены десятки объектов. «Улучшение медицинской инфраструктуры довольно быстро привело к позитивным изменениям, что отразилось на состоянии здоровья горожан. Например, модернизация здравоохранения позволила серьезно снизить смертность от болезней системы кровообращения», - заявил муниципальный чиновник.