Четыре спектакля привезёт в Казань на этой неделе хакасский драматический театр

news_top_970_100
Город
1 апреля 2024  11:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Гастроли национального театра имени Топанова из Хакассии продолжатся в столице Татарстана, куда артисты приедут на этой неделе.

Четыре постановки коллектива будут доступны казанцам с 5 по 7 апреля на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии им. Тинчурина. Это и мировая классика, и национальная драматургия, и современный жанр.

В пятницу пройдёт интерактивная сказка для всей семьи «Тайна замка на холме» и музыкальная комедия по пьесе «Ханума». В субботу — фантастический роман в двух действиях «Мастер и Маргарита». А в воскресенье —спектакль «Хуу инейнiң тöллерi» («Мелодия коралловых бус») по мотивам героического эпоса «Алтын Арығ» — одного из лучших произведений устного народного фольклора хакасов, повествующего о трех поколениях прославленных народных богатырей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Четыре спектакля привезёт в Казань на этой неделе хакасский драматический театр
Проект очередной разворотной петли на Мамадышском тракте одобрен госэкспертизой
В Казани на улице Право-Булачная с 10 апреля начинается реконструкция тепловода
ОЭЗ «Иннополис» хотят сделать площадкой по производству 3D-принтеров
4,5 млн рублей уйдёт на санаторно-курортное лечение татарстанцев
Зооботсад Казани перейдёт на весенний режим работы
Апрель в Казани обещает быть достаточно теплым
Ряд улиц в Вахитовском районе будет закрыт из-за капремонта теплопровода