Четыре спектакля привезёт в Казань на этой неделе хакасский драматический театр

Гастроли национального театра имени Топанова из Хакассии продолжатся в столице Татарстана, куда артисты приедут на этой неделе.

Четыре постановки коллектива будут доступны казанцам с 5 по 7 апреля на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии им. Тинчурина. Это и мировая классика, и национальная драматургия, и современный жанр.

В пятницу пройдёт интерактивная сказка для всей семьи «Тайна замка на холме» и музыкальная комедия по пьесе «Ханума». В субботу — фантастический роман в двух действиях «Мастер и Маргарита». А в воскресенье —спектакль «Хуу инейнiң тöллерi» («Мелодия коралловых бус») по мотивам героического эпоса «Алтын Арығ» — одного из лучших произведений устного народного фольклора хакасов, повествующего о трех поколениях прославленных народных богатырей.