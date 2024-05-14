Четыре тысячи кустарников высадят у Казанского Кремля

В Казани активно продолжается благоустройство прилегающей территории к Казанскому Кремлю. На данный момент работы завершены на 30%. В процессе находится демонтаж устаревшей брусчатки и подготовка к монтажу нового покрытия общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.

Проект включает в себя высадку около 4 тысяч кустарников. По периметру дорожек планируется установка 13 новых урн и 20 скамеек для комфорта посетителей. Система освещения будет полностью модернизирована: предусмотрена установка более 100 новых светильников и 50 прожекторов, а также замена старых опор на новые.

В рамках проекта также запланирована реконструкция двух лестничных спусков, ведущих ко входу в метро, и ремонт туалетного модуля площадью 35,3 квадратных метра. В туалетном модуле будет обустроено помещение для людей с ограниченными возможностями, мужские и женские блоки, а также техническое помещение. Работы по установке каркаса уже проведены, и в настоящее время производится его обшивка.