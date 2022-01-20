Четыре вида спорта, куда можно отдать ребенка в Казани и вырастить чемпиона

У каждой страны и даже отдельного региона есть свои «фавориты» среди видов спорта. То есть, те, где исторически сложилась результативная тренировочная система, где есть грамотные тренеры, хорошее финансирование и все условия для подготовки спортсменов высшего эшелона.

Я собрала для читателей подборку видов спорта, актуальных для Казани — тут есть реальные шансы получить хорошую базу, перед тем как уехать побеждать в сборную страны.

Художественная гимнастика — прогрессивно, грациозно, но дорого

Начинает нашу подборку один из самых зрелищных видов спорта в мире — художественная гимнастика. Долгое время он считался исключительно женским, но прогресс обогнал гендерные установки и теперь им могут заниматься люди любого пола.

В Казани гимнастика развита на высшем уровне: в городе действует центр Юлии Барсуковой, где детей готовят к соревнованиям всероссийской категории. Также работают другие сильные школы, например, «Грация», «Трудовые резервы», «Академия гимнастики и спорта», «Колибри».

В нашем городе ежегодно проходит Кубок Мира по художественной гимнастике, куда приезжают сильнейшие спортсменки планеты. Казань — место проведения детских учебно-тренировочных сборов, необходимых для хороших результатов.

Родителям стоит учесть, что этот вид спорта в профессиональной версии изменит не только жизнь ребенка, но и жизнь их самих. Тренировки даже самых маленьких гимнастов и гимнасток могут длиться пять-шесть часов, с раннего возраста приходится следить за весом, что впоследствии может негативно сказаться на самооценке. Тренеры в художественной гимнастике считаются одними из самых строгих в спортивном мире, потому что требуют от маленьких детей максимального результата.

Не всех детей примут в профессиональную секцию. Огромную роль играет телосложение: гибкость связок, особая конституция тела, при которой ребенок не прибавляет в весе, балетный подъем стопы. Часто обращают внимание на сложение родителей, чтобы приблизительно понять, каким ребенок будет через несколько лет.

Стоимость занятий — около 5 — 7 тыс. рублей в месяц, плюс расходы на участие в соревнованиях, тренировочные предметы и участие в соревнованиях. Как и во всех школах олимпийского резерва, если ребенок показывает хорошие результаты, его могут перевести на бюджетную форму и платить за занятия не придется.

Фото: © Мэрия Казани

Дзюдо и САМБО — атлетично, дружно и традиционно

Многие родители опасаются, что их отпрыск получит травму во время бросков и удержаний. Между тем, детское дзюдо намного безопаснее привычных футбола, хоккея и других командных спортивных игр. В нем отсутствуют удары, жесткие захваты, все приемы выполняются на мягких татами. Этот вид спорта отлично подходит и девочкам, и мальчикам.

Согласно нормам СанПина, настоящим дзюдо можно заниматься с 10 лет. Но большинство спортивных школ принимают детей с пяти — шести лет. В игровой форме дети выполняют упражнения из гимнастики, акробатики, учатся самостраховке. Изучаются приемы борьбы лежа, броски в таком возрасте недопустимы. Тренера рекомендуют записывать ребенка в группу сверстников. Разрешена разница в 2 года, но не более.

В Татарстане закрепились традиции этого вида спорта из-за его схожести с национальной борьбой куреш. В Казани дзюдоистов тренируют в «Ак Барсе», «Батыре», «Авангарде», «ТЭНСИНе». Стоимость занятий — примерно 3 тыс. рублей.

Лыжные гонки — бюджетно, разумно и мощно

В этом виде спорта преимущество имеет не столько Казань, сколько вся республика в целом. Татарстан — место, где для лыжных гонок сделано очень многое.

Большое количество тренировочных баз, соревнований, а главное — сильная национальная сборная, в которую действительно может попасть любой способный человек без связей.

Каждый район республики имеет свою команду, у многих даже есть своя форма. За занятия не приходится платить — чаще всего тренера сами отбирают способных трудолюбивых ребят с уроков физкультуры.

Этим видом спорта начинают заниматься в 10-11 лет. Особые таланты — сила воли, ее наличие можно будет определить на самых первых тренировках.

В Казани тренируют спортсменов «Спектр», «Локомотив» и другие школы олимпийского резерва. Занятия проходят круглогодично — основа результатов закладывается летом и осенью.

Плавание — с умом, с детства и недорого

Занятия в бассейне для маленьких детей до 3 лет проходят всегда индивидуально, в постоянном контакте с инструктором. В процессе тренировок пройдут страхи и значительно укрепится здоровье. Они проходят в «лягушатнике» — маленьком бассейне глубиной 70 сантиметров, в воде теплее обычной.

Гонка за будущей олимпийской медалью для юных пловцов начинается с пяти лет. По мнению тренеров, этот возраст оптимален для начала занятий по плаванию. В школу олимпийского резерва берут всех малышей, но наибольший шанс добиться успеха есть у детей с определенными физическими особенностями: гибкость тела и длинные руки и ноги.

В Казани пловцов готовят в бассейнах «Оргсинтез» и школах олимпийского резерва. Стоимость занятий — около 2 тыс. рублей в месяц, но расходы на экипировку небольшие.