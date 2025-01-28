Цифровой детокс: Проведите день без интернета

Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Это лишний повод отвлечься от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в реальном мире, общаться с друзьями вживую, заняться любимым хобби.

О том, как влияет на нас долгое зависание в интернете, рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

Сколько времени взрослые проводят за экранами смартфонов?

Можете проверить экранное время, которое учитывает ваш смартфон. Сейчас такая функция есть у большинства устройств. Оно может достигать у современного человека 10 - 11 часов в день, если не больше. Данные разнятся в зависимости от возраста.

Для малышей интернет нужно строго ограничить

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует детям в возрасте до 5 лет тратить один час или меньше за цифровыми устройствами, а детям до 1 года экранное время вообще не рекомендуется.

Детям надо двигаться

Чем больше времени ребенок проводит, сидя перед телевизором или гаджетом, тем меньше он двигается. Чрезмерное экранное время - это причина не только проблем со зрением, хотя снижение зрения - частая находка при обследовании у детей и взрослых, бесконтрольно проводящих время в гаджетах.

Такие дети при поступлении в детский сад заметно хуже владеют мелкой моторикой. У них несколько ниже словарный запас, хуже коммуникативные навыки и зрительный контакт, чем у детей, в чьей жизни нет гаджетов.

Кроме того, выявляются задержки развития, симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Есть ли норма экранного времени для взрослых?

Нет волшебного количества часов экранного времени, рекомендуемого для взрослых. Однако есть явные доказательства того, что слишком много времени перед экраном может вредить здоровью взрослых. Например, по данным одного исследования, те, кто проводит 6 или более часов в день за просмотром экранов, имеют более высокий риск депрессии, а ограничение использования социальных сетей до 30 минут в день приводит к значительному улучшению самочувствия. Тип и качество экранного времени также играют роль.

Что еще «приобретают» взрослые, глядя в экран телефона, телевизора и других устройств?

Бессонница и другие нарушения сна - свет от экранов дает сигнал мозгу бодрствовать, такое постоянное воздействие в течение дня может затруднить расслабление ночью.

Блики на экранах и яркость дисплея дают дополнительную нагрузку на глаза, вызывают усталость, дискомфорт, головную боль.

Может развиться аддиктивное поведение при постоянном использовании смартфонов или приложений социальных сетей. Гаджеты в таком случае используются, чтобы справиться с плохим настроением. А когда человек не может получить доступ к своему телефону или приложениям, он испытывает симптомы отмены, нервничает, теряет контроль.

Поза, в которой мы сидя держим телефон в руках, вызывает напряжение в шее, плечах и спине. Когда такое положение тела удерживается долго, могут возникнуть болезненные ощущения и более серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ухудшение когнитивных функций.

Снижение уровня физической активности, риск ожирения.

Сократите экранное время для ребенка и для себя

Контроль экранного времени детей - это ответственность родителей, дети не могут самостоятельно чувствовать время.

А взрослому человеку надо самому следить за этим. Приходя домой, убирайте телефон, отключайте оповещения. Не берите телефон и планшет в спальню, особенно перед сном.

Хотя нет четких конкретных рекомендаций по поводу экранного времени для взрослых, эксперты в области здравоохранения всего мира сошлись во мнении, что экранное время дома может быть ограничено двумя часами в день или меньше. Время, которое мы проводим перед экраном, если оно не связано с работой или домашним заданием, лучше потратить на физическую активность.