ЦИК РТ к президентским выборам обновил состав почти 3 тысячи комиссий

«В этом году мы обновили составы всех местных участковых избирательных комиссий республики – почти 3 тысячи комиссий. Все члены избиркомов проходят профессиональную подготовку. Они хорошо подкованы не только в сфере избирательного законодательства, но и получают дополнительные знания в области кризисного управления», - прокомментировал он.

Он отметил, что ЦИК РТ серьезно относится к выборам и должна быть готова к различным вмешательствам и провокациям. В ноябре была проведена масштабная тренировка дистанционного электронного голосования. В ходе нее были протестированы все электронные системы и сервисы избирательной системы на прочность и способность выдержать реальные нагрузки, с которыми они столкнутся в дни голосования на выборах.

Более 60 тысяч татарстанцев заявились на электронное голосование, явка составила 75%. Избиратели доверяют выборам и интересуются онлайн-голосованием, отмечает председатель ЦИК РТ. В республике улучшился подход к информированию избирателей и кандидатов. 15 районов Татарстана проведут выборы депутатов, более 16 тысяч жителей смогут проголосовать. Для прозрачности процесса голосования будут работать информационный центр, горячая линия, а также наблюдатели и представители СМИ. 18 региональных редакций и более 50 журналистов будут освещать голосование. Председатель ЦИК Татарстана уверен в активном, открытом и легитимном прохождении выборов.