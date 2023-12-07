news_header_top_970_100

ЦИК РТ к президентским выборам обновил состав почти 3 тысячи комиссий

В Татарстане, равно как и по всей стране, идет подготовка к проведению выборов Президента РФ 17 марта 2024 года. В ноябре прошла масштабная Всероссийская тренировка ДЭГ. Подробнее об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

news_top_970_100
Республика
7 декабря 2023  18:28
Автор:
Владислав Косолапкин

«В этом году мы обновили составы всех местных участковых избирательных комиссий республики – почти 3 тысячи комиссий. Все члены избиркомов проходят профессиональную подготовку. Они хорошо подкованы не только в сфере избирательного законодательства, но и получают дополнительные знания в области кризисного управления», - прокомментировал он.

Он отметил, что ЦИК РТ серьезно относится к выборам и должна быть готова к различным вмешательствам и провокациям. В ноябре была проведена масштабная тренировка дистанционного электронного голосования. В ходе нее были протестированы все электронные системы и сервисы избирательной системы на прочность и способность выдержать реальные нагрузки, с которыми они столкнутся в дни голосования на выборах.

Более 60 тысяч татарстанцев заявились на электронное голосование, явка составила 75%. Избиратели доверяют выборам и интересуются онлайн-голосованием, отмечает председатель ЦИК РТ. В республике улучшился подход к информированию избирателей и кандидатов. 15 районов Татарстана проведут выборы депутатов, более 16 тысяч жителей смогут проголосовать. Для прозрачности процесса голосования будут работать информационный центр, горячая линия, а также наблюдатели и представители СМИ. 18 региональных редакций и более 50 журналистов будут освещать голосование. Председатель ЦИК Татарстана уверен в активном, открытом и легитимном прохождении выборов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Нижнекамске прокуратура разбирается с хозяевами запертой в машине собаки
В Татарстане мужчина ответит за преступления прошлых лет
ЦИК РТ к президентским выборам обновил состав почти 3 тысячи комиссий
В России впервые появились критерии для вспомогательных объектов недвижимости
Ак Барс Банк начисляет кешбэк до 2 000 рублей за покупки по Детской карте жителя Татарстана
Житель Набережных Челнов накинулся с ножом на собутыльника
В казанской горбольнице 7 им. М.Н.Садыкова прошла Ярмарка Добра в пользу СВО
В Казани водитель иномарки на красный свет проехал перекресток и сбил женщину