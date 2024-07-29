ЦИК РТ запускает образовательную программу совместно с Институтом молодежи

Образовательный проект «Атмосфера-2024» включает в себя ряд мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств среди молодежи. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Это своеобразный кадровый резерв для всего гражданского актива избирательной системы Татарстана», - объяснил он.

Проект реализуется совместно с НКО «Институт молодежи». Для участников программы будут проведены диспуты, дебаты, тренинги и семинары с участием лидеров общественного мнения. А победителя и призеры «Атмосферы» станут общественными помощниками ЦИК РТ, смогут поучаствовать в избирательных комиссиях в качестве волонтеров, а также войти в состав Молодежного совета при ЦИК РТ.