ЦИК зарегистрировал поданные Владимиром Путиным документы

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о принятии решения об открытии специального счета для реализации сбора подписей избирателей для регистрации кандидата на выборах.

Для того чтобы самовыдвиженцу была предоставлена возможность участвовать в выборах, ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку. Количество подписей от людей, проживающих в каждом регионе, должно составлять не менее 7,5 тыс. Подписи должны быть представлены в ЦИК до 31 января, после чего они будут проверены комиссией. Решение о регистрации кандидата или об отказе в ней будет принято в течение десяти дней после предоставления подписей.