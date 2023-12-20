ЦИК зарегистрировал поданные Владимиром Путиным документы

Сегодня прошло заседании ЦИК РФ, в ходе которого была зарегистрирована группа избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения на пост Президента РФ действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

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Республика
20 декабря 2023  22:21
Автор:
Владислав Косолапкин

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о принятии решения об открытии специального счета для реализации сбора подписей избирателей для регистрации кандидата на выборах.

Для того чтобы самовыдвиженцу была предоставлена возможность участвовать в выборах, ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку. Количество подписей от людей, проживающих в каждом регионе, должно составлять не менее 7,5 тыс. Подписи должны быть представлены в ЦИК до 31 января, после чего они будут проверены комиссией. Решение о регистрации кандидата или об отказе в ней будет принято в течение десяти дней после предоставления подписей.

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