 Численность населения Иннополиса к 2025 году может вырасти до 15 тыс. человек
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Численность населения Иннополиса к 2025 году может вырасти до 15 тыс. человек

Сейчас в городе постоянно проживает чуть более 5 тыс. человек.

Россия/Мир
13 декабря 2022  10:46
Автор:
Дамира Хайрулина

Число жителей IT-города Татарстана Иннополис может достигнуть 15 тыс. человек к 2025 году, заявил сегодня в ходе брифинга в Кабмине РТ мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

«Численность население города вырастет до 15 тыс. человек, моя оценка это [произойдет] до 2025 года», - сказал он, отметив, что на стадии завершения строительство роботизированной гостиницы, второй очереди таунхаусов «Зион», а также жилого «Квартал-Ю» на 3,5 тыс. квартир.

Шагалеев заверил, что в городе будут появляться новые объекты социальной инфраструктуры, в том числе детская поликлиника, а также новые технопарки. Ожидается строительство крупнейшего в Поволжье дата-центра «Атомдата-Иннополис».

По словам Шагалеева, сегодня население Иннополиса составляет ококло 5 тыс. человек. С учетом приезжающих работников это 7,6 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек больше, чем было в 2021 году. Средний возраст жителей – 31 год.

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