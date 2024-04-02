Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Елабуге выросло до шести

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Республика
2 апреля 2024  09:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Оперативные службы подтвердили журналистам ТАСС, что число пострадавших достигло шести. Трое из них госпитализированы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, сегодня утром появилась информация о том, что на предприятиях республики в Елабуге и Нижнекамске в 05:45 была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас, по словам Раиса РТ Рустама Минниханова, крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление. Татарстанцев просят не распространять неподтвержденную информацию.

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