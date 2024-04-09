Число сообщений о подтоплении в этом году в Высокогорском районе в пять раз меньше, чем в прошлом

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Республика
9 апреля 2024  14:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В Высокогорском районе в этом году количество звонков о затоплениях во время весеннего половодья значительно сократилось.

В прошлом году поступило 142 сообщения, в то время как в этом году их всего 28, пишут «Высокогорские вести».

Намечавшийся пик половодья на 6 апреля прошел успешно, однако расслабляться рано, заверили специалисты. 

В лесах все еще остается от 20% до 30% снега, который может растаять и привести к повышению уровня воды в реках. Критический уровень реки Казанки, при котором происходит затопление, составляет 6 метров.

Мерный пост располагается в деревне Тимофеевка. Текущее повышение воды составляет всего 1 метр.

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