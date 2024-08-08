Число туристов в Казани выросло на четверть

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Город
8 августа 2024  10:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань продолжает набирать популярность среди туристов. За первое полугодие 2024 года город посетили почти 2,2 миллиона человек, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Комитета по развитию туризма исполкома города.

Лидерами по числу поездок в столицу Татарстана стали жители Москвы и Московской области. В списке любителей казанских достопримечательностей также петербуржцы, гости из Самары и Нижнего Новгорода. В среднем туристы проводят в городе до четырёх дней.

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