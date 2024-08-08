Число туристов в Казани выросло на четверть

Казань продолжает набирать популярность среди туристов. За первое полугодие 2024 года город посетили почти 2,2 миллиона человек, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Комитета по развитию туризма исполкома города.

Лидерами по числу поездок в столицу Татарстана стали жители Москвы и Московской области. В списке любителей казанских достопримечательностей также петербуржцы, гости из Самары и Нижнего Новгорода. В среднем туристы проводят в городе до четырёх дней.