Число затопленных водой из-за прорыва дамбы участков в Орске увеличилось до 18 тысяч

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Россия/Мир
8 апреля 2024  09:01
Автор:
Эндже Гарафиева

По последним данным, которые приводят РИА Новости, в Оренбургской области эвакуировали 6,1 тысячу человек. Река Урал затопила 10,2 тысячи домов и 18,5 тысяч приусадебных участков.

Жителям Орска выплатят по 20 тысяч рублей на человека, а при утрате имущества – от 50 до 100 тысяч рублей, заявил губернатор.

В целом, паводок нанёс ущерб области в 21 млрд рублей. Для отрасли АПК – 65 млн рублей. 

Стабилизация ситуации ожидается только к 20 апреля, пик ещё не пройден. Сейчас для движения закрыты почти полсотни мостов, но федеральные автодороги работают без ограничений. Местные магазины начали повышать цены, за что получили предписания от прокуратуры. 

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Новости
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