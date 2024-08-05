Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане снова выросло

В Татарстане зафиксировано еще пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Общее число заболевших достигло 14 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пять пациентов находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице, их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные заболевшие уже выписаны или проходят лечение амбулаторно, уточнили в Минздраве Татарстана.

Лихорадка Западного Нила – инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в странах с жарким климатом. Переносчиком вируса являются комары.