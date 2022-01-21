Число заболевших в России за сутки достигло рекордной отметки в почти 50 тыс. человек

В России за сутки выявили 49 513 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии это новый максимум. В Татарстане за сутки зафиксировали 114 случаев заражения. Госпитализировали 28 человек, 86 получают лечение на дому. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Фото: © Карина Кострулева.

География:

– Казань – 56

– Набережные Челны – 18

– Бугульминский – 8

– Агрызский – 6

– Мамадышский, Мензелинский – 4

– Высокогорский, Менделеевский – 3

– Зеленодольский, Нижнекамский – 2

– Арский, Верхнеуслонский, Кукморский, Лаишевский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Тукаевский, Чистопольский – 1

По итогу на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировали более 44 тыс. случаев COVID-19. Выздоровели из них более 38 тыс., в том числе 102 пациента за минувшие сутки.