Число бизнесменов в Татарстане выросло до 769 тысяч человек

В Татарстане наблюдается рост предпринимательской активности. По информации Минэкономики РТ, количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике увеличилось на 101,6% за август 2024 года, достигнув 171,5 тысяч.

Еще одним положительным показателем является рост количества людей, занятых в бизнесе. Сегодня в Татарстане 769,3 тысяч человек работают в частном секторе. Это на 102% больше, чем в начале года.

Такая динамика связана с эффективной системой мер поддержки, которую реализуют как на федеральном, так и на республиканском уровне. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта. Финансовая поддержка предпринимателей в Татарстане в 2024 году превысила 55 миллиардов рублей.

Республика предоставляет бизнесу льготные кредиты и микрозаймы, в том числе начинающим предпринимателям. Кроме того, Гарантийный фонд Татарстана предоставляет поручительства при недостатке залогового обеспечения.