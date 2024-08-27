Число бизнесменов в Татарстане выросло до 769 тысяч человек

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Республика
27 августа 2024  09:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане наблюдается рост предпринимательской активности. По информации Минэкономики РТ, количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике увеличилось на 101,6% за август 2024 года, достигнув 171,5 тысяч. 

Еще одним положительным показателем является рост количества людей, занятых в бизнесе. Сегодня в Татарстане 769,3 тысяч человек работают в частном секторе. Это на 102% больше, чем в начале года.

Такая динамика связана с эффективной системой мер поддержки, которую реализуют как на федеральном, так и на республиканском уровне. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта. Финансовая поддержка предпринимателей в Татарстане в 2024 году превысила 55 миллиардов рублей.

Республика предоставляет бизнесу льготные кредиты и микрозаймы, в том числе начинающим предпринимателям. Кроме того, Гарантийный фонд Татарстана предоставляет поручительства при недостатке залогового обеспечения.

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