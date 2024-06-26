Чистопольские врачи спасли от гибели птенцов чижа

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Республика
26 июня 2024  16:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Трогательная история спасения произошла в Чистополе: врачи центральной районной больницы пришли на помощь четырем крошечным птенцам чижа, выпавшим из гнезда.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Малышей обнаружили на территории административного корпуса больницы. Неравнодушные медики, обеспокоенные судьбой пернатых, обратились за помощью к специалистам заказника «Чистые луга».

Прибывшие на место сотрудники заказника осмотрели птенцов и, убедившись, что те не получили травм, забрали их с собой, чтобы дать им возможность окрепнуть.

Уже через некоторое время малыши набрались сил и самостоятельно улетели. Благодаря неравнодушию и слаженным действиям врачей и специалистов заказника жизни птенцов ничего не угрожает.

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