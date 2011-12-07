Центр компетенций WorldSkills: где в Казани тренируются сборные России

Ильсур Метшин осмотрел полигон для тренировки «Студенческий ресторан», поварскую технологическую лабораторию, а также учебный бар и ресторан, сообщает kzn.ru. В разговоре со студентами - членами национальной сборной, победителями чемпионатов WorldSkills прошлых лет, глава города поинтересовался, чего будущим участникам мирового первенства не хватает для того, чтобы «выстрелить» на соревнованиях. Серебряный призер прошлогоднего национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» в компетенции «Поварское дело» Анна Злыгостева отметила, что она и ее партнеры по команде полностью обеспечены местами для тренировок и расходными материалами. Победительница состязаний прошлого года в сфере ресторанного сервиса Айсылу Нурутдинова в свою очередь посетовала на то, что самое сложное - это стрессовые ситуации и психологические нагрузки. Еще одним препятствием, по мнению студента, будущего бармена Тимура Каюмова, может стать недостаточное знание английского языка.«Ребятам нужно пройти психологический тренинг, разобрать стрессовые ситуации, понять, как себя вести, как собой владеть. Люди учатся этому так же, как и поварскому делу. У каждого свои слабые стороны, здесь нужна индивидуальная работа», - подчеркнул Ильсур Метшин и поручил заместителю руководителя исполкома, курирующему вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдару Шакирову создать условия для того, чтобы помочь ребятам показать наилучший результат, в том числе пройти психологические тренинги, а также повысить знание английского языка. Важнейшим пунктом подготовки, по мнению Ильсура Метшина, должна стать стажировка ребят по всему миру.Говоря об уровне подготовки студентов техникума, генеральный директор Департамента продовольствия и питания Казани Рима Мухамедшина сказала: «Они - наш самый лучший кадровый резерв». Так, на российских соревнованиях в Южно-Сахалинске молодые профессионалы КТЭТ завоевали три медали: два золота в компетенции «Ресторанный сервис» (одна из них в юниорском разряде) и серебро в «Поварском деле».В торгово-экономическом техникуме готовят специалистов в сфере общественного питания, сервиса и услуг. Здесь обучается 1200 студентов. Как пояснила директор учебного заведения Разия Савченко, изначально техникум готовил для участия в соревнованиях WorldSkills специалистов в компетенциях кондитерского и поварского дела, однако впоследствии спектр формируемых в учебном заведении навыков расширился. Кроме того, с 2016 года на базе техникума тренируются национальные сборные РФ по компетенциям «Ресторанный сервис», «Парикмахерское искусство» и «Администрирование отелей». Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В 56 компетенциях турнира примут участие молодые специалисты из 60 стран мира. За исполкомом Казани на чемпионате рабочих профессий закреплены пять компетенций: флористика, кондитерское и поварское дело, ресторанный сервис и парикмахерское искусство. С 20 по 24 мая столица РТ примет финал VII национального чемпионата WorldSkills.