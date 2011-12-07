Центру Казани возвращают исторический облик

В 2012 году началось восстановление исторического облика здания. На данный момент выполнены работы по реставрации аутентичной стены с воссозданием утраченных фасадов. Как рассказали авторы проекта, архитекторы Светлана Мавлеева и Елена Кальюранд, в начале работ при разборе кирпичной кладки бережно очищали, нумеровали каждый кирпич, чтобы потом воссоздать стену. - Это тот случай, когда получается лучше, чем можно было предположить. Здесь все делается с любовью, с чистым сердцем. Важно, что в работе принимают участие молодые архитекторы. Спасибо всем, кто вкладывает в воссоздание здания свою душу, знания. Спасибо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку работ по возрождению исторического центра Казани, - выразил благодарность мэр Казани Ильсур Метшин.Потом журналисты вместе с главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой посетили еще два исторических здания. На улице Профсоюзной, 10 осмотрели архитектурный комплекс торговых рядов Хлебного базара.Эта постройка конца XVIII - начала XIX века архитектора В.Кафтырева является объектом культурного наследия муниципального значения. Двухэтажное здание торгового ряда было самым крупным сооружением Хлебной площади. В XIX веке территория площади изменилась. Она стала меньше, и за ней закрепилось название Хлебный базар. Сейчас в обновленном здании торговых рядов располагаются рестораны, магазины. Следующий адрес пресс-тура - ул. Пушкина, 10. Во флигеле этого дома 13 февраля 1873 года родился всемирно известный певец Федор Шаляпин. История дома очень интересна. Он был построен в 1860 году по проекту архитектора Пудовкина для торговца железом Павла Лисицына. В начале 1880-х дом купил купец Николай Ворожцов и сделал его частью своего торгового хозяйства. Здесь находились склады, конторы, гостиница. Сейчас исторический памятник регионального значения восстановлен. В нем планируется разместить рестораны и офисы.