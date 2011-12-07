За минувшие выходные в Казани на дорогах пострадали 11 человек

За минувшие входные (30 и 31 января) в Казани было зарегистрировано 251 ДТП, из них восемь происшествий с пострадавшими: два наезда на пешеходов, четыре столкновения машин, наезд на препятствие и опрокидывание. В результате 11 человек (в том числе ребенок) — получили различные травмы. Кстати, 1200 водителей и 219 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, 20 водителей были задержаны с признаками опьянения, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Казани.

К примеру, 30 января в час ночи 19-летний парень на «Мицубиси Галант» на пересечении ул. Восход — Серова по предварительным данным вылетел на красный сигнал светофора и протаранил «Ладу Гранта» под управлением 39-летнего водителя. В аварии водитель «Лады» получил ушиб затылка и плеча, а виновник аварии отделался ушибом лучезапястного сустава.