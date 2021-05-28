«Май для них идеальный месяц»: эксперт КФУ объяснил раннее появление утят на водоемах Казани

Птенцы уток, живущих на водоёмах Казани, заполонившие город, вылупились рано из-за появления растительности. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ Ильгизар Рахимов. Растительность начала цвести из-за жары достаточно быстро, и утки смогли свить себе гнёзда для высиживания потомства, объяснил он.

В соцсетях уже появилось несколько видеороликов, как горожане переводят утиные семейства через дорогу. Поучаствовал в спасении семейств и казанский инспектор ГИБДД, который провожал утку с птенцами через дорогу в «Чёрному озеру». РИА Новости сообщали, что и в московских лесопарках появились первые утята — из-за теплой погоды непривычно рано. Там тоже приходится спасать пернатых несмышленышей из ям и коллекторов.

«Я не могу сказать, что утки вылупились слишком рано. В этом году растительность начала цвести достаточно быстро. Май только закончился, а у нас уже все цветёт, поэтому для уток открылись возможности защиты за счет обильной водной растительности. Таким образом, у уток появились возможности для устройства гнезд и укрытий, в результате они сели на них и благополучно вывели своих птенцов», — отметил специалист.

По словам Рахимова, май — идеальный месяц для появления утят. Они успеют подрасти и подняться на крыло к концу лета, иначе будут уязвимы перед хищниками.

«К утятам подходить не стоит, нужно проявлять осторожность. Мама-утка будет сама достаточно осторожной, чтобы уберечь свое потомство, поэтому нужно оказывать на них минимально воздействие. Люди у нас будут их кормить, но при этом нужно уважать законы жизни уток. Особенно нужно обратить внимание на людей, у которых есть собаки, это для утят враг номер один. Потому что собаки могут схватить утят или задеть гнездо», — заключил эксперт.



