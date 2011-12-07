В Казани стартовала вакцинация от COVID-19 у станций метро

В Казани началась вакцинация от коронавируса у станций метро. Сделать привику можно у всех станций метро, кроме станций «Аметьево» и «Кремлевская».

Чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Мобильные бригады будут работать с 7.30 до 18.30.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что также записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.