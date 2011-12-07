Вандалы, изрисовавшие памятник «Аллея славы», заплатят штрафы до 25 тыс. рублей

Вахитовский районный суд Казани закончил дело четверых казанцев. которые обвинялись в вандализме, сообщает ИА «Татар-информ».

Прошлым летом молодые люди краской испортили внешний облик памятника «Аллея славы» и нескольких уличных объектов города. Троим из них суд назначил штрафы в размере 20 тыс. рублей, а одному — 25 тыс. рублей. Ранее молодым людям грозило наказания в виде условных сроков.

На заседании суда обвинительная сторона приравняла изрисованные скамейки к объектам культурного наследия, но сторона защиты отказалась принимать скамейки за таковые.

В результате суд решил прекратить уголовное дело по статье за уничтожение объектов культурного наследия. Обвинение прокурор отозвал. Обвиняемым назначены штрафы за вандализм.