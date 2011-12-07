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Вандалы, изрисовавшие памятник «Аллея славы», заплатят штрафы до 25 тыс. рублей

Суд решил прекратить уголовное дело по статье за уничтожение объектов культурного наследия.

Вахитовский районный суд Казани закончил дело четверых казанцев. которые обвинялись в вандализме, сообщает ИА «Татар-информ».

Прошлым летом молодые люди краской испортили внешний облик памятника «Аллея славы» и нескольких уличных объектов города. Троим из них суд назначил штрафы в размере 20 тыс. рублей, а одному — 25 тыс. рублей. Ранее молодым людям грозило наказания в виде условных сроков.

На заседании суда обвинительная сторона приравняла изрисованные скамейки к объектам культурного наследия, но сторона защиты отказалась принимать скамейки за таковые.

В результате суд решил прекратить уголовное дело по статье за уничтожение объектов культурного наследия. Обвинение прокурор отозвал. Обвиняемым назначены штрафы за вандализм.

КВ
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