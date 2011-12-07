В Казани на девять месяцев перекроют часть улиц Аделя Кутуя и Бухарская

В Казани 30 июня частично ограничат движение для транспорта и пешеходов по улицам Аделя Кутуя и Бухарская. Известно, что ограничения снимут только 30 мая следующего года.

В течение этого времени для участников движения будет недоступен участок от улицы Бухарская до дома 153 по улице Аделя Кутуя. Также ограничения на девять месяцев будут действовать на участке от дома 89/4 по улице Бухарская до улицы Родины.

Сообщается, что отрезки дорог будут перекрыты в связи со строительством участка дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы.